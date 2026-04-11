Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал заправку в курском Льгове во время пасхального перемирия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Предварительно, пострадали трое человек, в числе которых – годовалый ребенок с осколочным ранением головы. Его мать и мужчина также получили травмы. Все пострадавшие направлены в больницу.

По словам губернатора, удар произошел после 16:00 11 апреля – уже во время объявленного перемирия в связи с Пасхой.

О том, что ВСУ продолжают наносить удары, сообщил в своем канале в MAX и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека.

В частности, в Шебекино при атаке FPV-дрона на движущуюся машину мужчина получил баротравму. В больнице ему оказали необходимую помощь, но от госпитализации он отказался. В Грайвороне от взрыва дрона пострадала женщина: врачи также диагностировали у нее баротравму. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение, добавил губернатор.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Вместе с тем военнослужащим РФ поручено быть готовыми к пресечению любых возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника.

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Киев также будет придерживаться пасхального перемирия. Одновременно с этим президент Украины призвал Россию не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи.

В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если Зеленский примет соответствующее решение.

На этом фоне посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что Россия рассматривает пасхальное перемирие исключительно как гуманитарный акт и проявление уважения к православным верующим на Украине. Более длительное прекращение огня позволило бы Киеву использовать его для очередной военной эскалации.