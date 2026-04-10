10 апреля, 20:21

Миссия Зеленского в конфликте на Ближнем Востоке провалилась

Миссия президента Украины Владимира Зеленского на Ближнем Востоке провалилась. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico.

По данным СМИ, после предложенной Киевом помощи странам Персидского залива в сфере противовоздушной обороны местные власти попросили украинских специалистов покинуть регион. Утверждается, что все пять объектов, которые они должны были защищать, были уничтожены.

Кроме того, в материале говорится, что украинские ракеты ПВО якобы попали по двум небоскребам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Также авторы статьи упоминают удар по складам украинских беспилотников на территории страны.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Ранее в КСИР сообщали об уничтожении склада противодронных систем Украины в Дубае. Для нанесения удара были привлечены воздушно-космические и морские силы. На территории склада находился 21 украинец.

