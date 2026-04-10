Миссия президента Украины Владимира Зеленского на Ближнем Востоке провалилась. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico.

По данным СМИ, после предложенной Киевом помощи странам Персидского залива в сфере противовоздушной обороны местные власти попросили украинских специалистов покинуть регион. Утверждается, что все пять объектов, которые они должны были защищать, были уничтожены.

Кроме того, в материале говорится, что украинские ракеты ПВО якобы попали по двум небоскребам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Также авторы статьи упоминают удар по складам украинских беспилотников на территории страны.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Ранее в КСИР сообщали об уничтожении склада противодронных систем Украины в Дубае. Для нанесения удара были привлечены воздушно-космические и морские силы. На территории склада находился 21 украинец.