28 марта, 12:09

Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена при атаке БПЛА

Фото: AP Photo/Uncredited

Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена после атаки беспилотников. Об этом агентству KUNA сообщил официальный представитель Управления гражданской авиации Кувейта Абдалла ар-Раджи.

При этом жертв не выявлено. В настоящее время аварийно-спасательные бригады и компетентные органы приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА.

Аэропорт перестал обслуживать рейсы в начале марта. Это произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке – Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. После этого Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с текущими событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Для скорейшего возвращения россиян на родину Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов.

