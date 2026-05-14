Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:45

Политика

Словакия рассчитывает на скорое окончание конфликта между Россией и Украиной

Фото: depositphotos/booblikuk

Словакия рассчитывает на скорое окончание боевых действий между Россией и Украиной. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил вице-спикер Национального совета республики Тибор Гашпар.

"Мы верим, что эта война скоро закончится", – подчеркнул политик, отметив, что в связи с этим необходимо быть готовыми к возобновлению сотрудничества между РФ и Словакией.

Ранее Владимир Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. Российский президент подчеркнул, что словацкий премьер Роберт Фицо передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече.

При этом российский лидер отметил, что встреча с Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную историческую перспективу.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика