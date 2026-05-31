Bloomberg: ЕС может временно снять ограничения на российскую нефть из-за Ирана

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Евросоюз изучает возможность временного снятия ограничений на стоимость российской нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

"По словам источников, знакомых с ситуацией, ЕС рассматривает возможность временного замораживания верхнего предела цен на российскую нефть", – говорится в сообщении.

Как указало агентство, следующий пересмотр ценового потолка в июле может привести к повышению как минимум до 65 долларов.

Ранее Владимир Путин заявлял, что цены на газ в Европе зашкаливают и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров. В МИД Венгрии указывали, что европейцы стремительными темпами движутся к энергетическому кризису. В частности, в государствах Евросоюза уже наблюдаются острая нехватка энергоносителей и рост цен на сырье и топливо.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркивал, что российская энергетика является ключевым фактором выживания для всего мира. По его словам, Россия обладает самыми мощными природными ресурсами и запасами.

