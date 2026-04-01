Форма поиска по сайту

Новости

01 апреля, 16:45

Экономика

ЦБ РФ назвал высоко вероятным повышение средней цены на нефть в 2026 году

Центробанк России назвал высоко вероятным повышение среднегодовой цены на нефть в текущем году. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, размещенном на сайте регулятора.

По данным ЦБ, главным изменением внешних условий со времени февральского заседания по ставке стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Влияние событий на мировую экономику и сырьевые рынки будет зависеть от масштаба и продолжительности напряженности.

"Возникший ценовой шок на сырьевых рынках усиливает инфляционные риски в мировой экономике и одновременно повышает риски замедления ее роста", – говорится в сообщении.

Поэтому даже в случае снижения напряженности в течение следующего квартала цена на нефть в текущем году окажется выше февральского прогноза ЦБ. Это произойдет не только из-за временного выбытия части предложения, но и из-за сокращения мировых запасов.

Ранее СМИ писали, что некоторые страны Азии нарастили закупки нефти из России в связи с энергетическим кризисом, вызванным обострением конфликта на Ближнем Востоке. К закупкам российской нефти ряд государств вернулись после смягчения американских санкций.

В частности, Южной Корее и Филиппинам уже доставили партии нефти и нефтехимической продукции из России. Вьетнам и Шри-Ланка ведут переговоры по этому поводу, а Индонезия и Таиланд сообщили о готовности начать поставки.

экономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика