FT: страны Азии нарастили закупки российской нефти

Некоторые страны Азии нарастили закупки нефти из России в связи с энергетическим кризисом, вызванным обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Financial Times.

В материале сказано, что к закупкам российской нефти ряд государств вернулись после смягчения американских санкций. В частности, Южной Корее и Филиппинам уже доставили партии нефти и нефтехимической продукции из России. Вьетнам и Шри-Ланка ведут переговоры по этому поводу, а Индонезия и Таиланд сообщили о готовности начать поставки. Ранее они ориентировались на импорт из Ближневосточного региона.

Как рассказал старший аналитик по нефтяным рынкам сингапурского Sparta Commodities Джун Го, на данный момент эти государства находятся в отчаянии и планируют воспользоваться отменой американских санкций.

Согласно информации аналитической компании Kpler, на прошлой неделе на Филиппинах были замечены два танкера с нефтью из России впервые с ноября 2021 года. Позже местная компания Petron Corp сообщила о приобретении 2,5 миллиона баррелей нефти. Также там добавили, что закупка была экстренной мерой и непростых условиях. Все остальные способы были исчерпаны.

Ситуация на рынке обострилась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские базы в Ближневосточном регионе, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

Через некоторое время Штаты сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия действует до 11 апреля и не касается транзакций, связанных с Ираном.