США сняли санкции с трех грузовых судов, связанных с Россией

Министерство финансов США исключило из санкционных списков три грузовых судна, связанных с Россией. Об этом сказано в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Отмечается, что речь идет о грузовом судне "Святой Николай" и контейнеровозах "Феско Монерон" и "Феско Магадан".

Ранее США сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия действует до 11 апреля и не касается транзакций, связанных с Ираном.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, это позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в порты США.

