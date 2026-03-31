РФ не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен

Россия не будет поставлять нефть государствам, которые поддерживают механизм ценового потолка цен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя газете "Известия" перспективы закупок российского сырья недружественными странами.

Дипломат отметил, что ситуация на энергетических рынках характеризуется высокой волатильностью, нехваткой и ростом стоимости энергоресурсов.

Он привел в пример Японию, которая остается связана обязательствами по ценовому потолку для российской нефти, что Руденко назвал антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок.

Также замглавы МИД РФ сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий российско-американских переговоров в Анкоридже. По его словам, в силу различных обстоятельств диалог между сторонами в настоящее время поставлены на паузу.