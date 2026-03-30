Новости

Новости

30 марта, 13:47

Песков назвал долгом России помощь Кубе, которая нуждается в нефтепродуктах

Россия считает своим долгом помощь Кубе, которая нуждается в нефтепродуктах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, вопрос прохода российского танкера с нефтью заранее обсуждался с США. Песков добавил, что поставка важна для генерации электроэнергии, функционирования больниц и оказания социальных услуг населению в условиях продолжающейся блокады.

"В том отчаянном положении, в котором сейчас оказались кубинцы, это, конечно, не может оставлять нас безучастными", – отметил Песков.

О прибытии на Кубу танкера "Анатолий Колодкин", на борту которого находится 100 тысяч тонн сырой нефти, стало известно в понедельник, 30 марта. Груз имеет статус гуманитарного, а поставка осуществляется в рамках договоренностей между Москвой и Гаваной.

Куба переживает тяжелый энергетический кризис, вызванный блокадой поставок нефти со стороны США. Еще в начале текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров.

Блокада привела к нескольким сбоям в национальной энергосистеме. При этом Трамп не возражал против поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе РФ.

