30 марта, 11:47

Российский танкер с 100 тыс тонн нефти прибыл на Кубу

Фото: 123RF.соm/menzhiliyanatoly

Российский танкер "Анатолий Колодкин", на борту которого находится 100 тысяч тонн сырой нефти, прибыл на Кубу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Корабль уже ошвартовался и ожидает своей очереди на разгрузку в порту Матансас. Груз имеет статус гуманитарного, а поставка осуществляется в рамках договоренностей между Москвой и Гаваной. Нефть предназначена для обеспечения стабильной работы энергосистемы острова.

С начала года Куба переживает тяжелый энергетический кризис, вызванный тотальной блокадой поставок нефти со стороны США. В частности, американский лидер Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин против стран, которые поставляют нефть на остров. Кроме того, Вашингтон заявлял о прекращении поставок венесуэльской нефти для Кубы.

Блокада привела к нескольким сбоям в национальной энергосистеме. Например, в середине марта электроэнергетическая система Кубы полностью выходила из строя. При этом Трамп заявлял, что не возражает против периодических поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией.

политикаэкономика

