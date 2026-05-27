Минздрав РФ расширит перечень справок, которые можно получить онлайн

В 2026 году во всех регионах России будет расширен перечень медицинских документов, которые можно получить без посещения врача, сообщил замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

В настоящее время сервис заказа медицинских документов и справок онлайн тестируется в Республике Чувашия и Тюменской области. Эту практику планируется распространить на все субъекты РФ.

Среди документов, которые станут доступны в электронном виде:



сертификат о профилактических прививках;

справки о временной нетрудоспособности;

справки об отсутствии контакта с инфекционными больными;

медзаключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физической культурой.

Для оформления запроса можно будет воспользоваться порталом "Госуслуги" – при условии, что гражданин прошел диспансеризацию или соответствующие данные уже содержатся в его медицинской карте.

Между тем электронная медицинская карта (ЭМК) уже стала ключевым инструментом современного здравоохранения. За последние 6 лет она превратилась в один из главных цифровых сервисов Москвы. С 2020 года горожане получили доступ более чем к 11 миллионам ЭМК.