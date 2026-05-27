Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 11:00

Общество

Минздрав РФ расширит перечень справок, которые можно получить онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В 2026 году во всех регионах России будет расширен перечень медицинских документов, которые можно получить без посещения врача, сообщил замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

В настоящее время сервис заказа медицинских документов и справок онлайн тестируется в Республике Чувашия и Тюменской области. Эту практику планируется распространить на все субъекты РФ.

Среди документов, которые станут доступны в электронном виде:

  • сертификат о профилактических прививках;
  • справки о временной нетрудоспособности;
  • справки об отсутствии контакта с инфекционными больными;
  • медзаключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физической культурой.

Для оформления запроса можно будет воспользоваться порталом "Госуслуги" – при условии, что гражданин прошел диспансеризацию или соответствующие данные уже содержатся в его медицинской карте.

Между тем электронная медицинская карта (ЭМК) уже стала ключевым инструментом современного здравоохранения. За последние 6 лет она превратилась в один из главных цифровых сервисов Москвы. С 2020 года горожане получили доступ более чем к 11 миллионам ЭМК.

В Москве снова появятся участковые врачи

Читайте также


общество

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика