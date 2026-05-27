27 мая, 11:00
Минздрав РФ расширит перечень справок, которые можно получить онлайн
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
В 2026 году во всех регионах России будет расширен перечень медицинских документов, которые можно получить без посещения врача, сообщил замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.
В настоящее время сервис заказа медицинских документов и справок онлайн тестируется в Республике Чувашия и Тюменской области. Эту практику планируется распространить на все субъекты РФ.
Среди документов, которые станут доступны в электронном виде:
- сертификат о профилактических прививках;
- справки о временной нетрудоспособности;
- справки об отсутствии контакта с инфекционными больными;
- медзаключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физической культурой.
Для оформления запроса можно будет воспользоваться порталом "Госуслуги" – при условии, что гражданин прошел диспансеризацию или соответствующие данные уже содержатся в его медицинской карте.
Между тем электронная медицинская карта (ЭМК) уже стала ключевым инструментом современного здравоохранения. За последние 6 лет она превратилась в один из главных цифровых сервисов Москвы. С 2020 года горожане получили доступ более чем к 11 миллионам ЭМК.
