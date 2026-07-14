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14 июля, 12:59

Происшествия

ВСУ расстреляли в Гришино чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева

Фото: 123RF.соm/celsopupo

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли в селе Гришино под Красноармейском украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Игорь Карпачев.

По словам мужчины, в один из дней к нему пришел сосед, который заметил странности во дворе у спортсмена. В частности, автомобиля не было, а собака была застрелена. Также отец боксера увидел много крови у дома сына.

Затем Карпачев-старший обнаружил застреленную супругу прямо на входе в магазин, который был расположен во дворе. После этого мужчина спустился в подвал и увидел убитого сына. По его словам, в жену было выпущено семь автоматных пуль, в сына – пять. При этом он уточнил, что спортсмена при жизни подвергли истязаниям.

"Забрали старую "Тойоту", восемь тысяч долларов и еще какие-то копейки – гривны", – добавил Карпачев-старший, который несколько дней назад был эвакуирован из Гришина.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что ВСУ расстреляли в городе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) 130 человек. Он отметил, что из-за действий украинских военных многие местные жители покинули прифронтовые районы.

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