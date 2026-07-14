Автомобиль перевернулся в результате ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Анна Быкова

Авария произошла на пересечении Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта на юге Москвы. Один автомобиль перевернулся, сообщили очевидцы Москве 24.

Судя по кадрам с места, на светофоре столкнулись три машины, в том числе автомобиль такси. Одно из авто, двигавшееся перед остальными, перевернулось и упало на другое, в которое, в свою очередь, и врезалось такси. Рядом с ними лежит самокат.

Фото: Москва 24/Анна Быкова

На месте находятся сотрудники полиции и скорая помощь. Движение на этом участке затруднено. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее авария с участием трех машин произошла на внешней стороне Садового кольца. Они столкнулись в районе поворота на 2-й Смоленский переулок. Оперативные службы города работали на месте ДТП.