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14 июля, 17:49 (обновлено 14.07.2026 18:12)

Транспорт

Трамваи задерживались в районе станции метро "Шоссе Энтузиастов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Трамваи № 2, Т2 и 36 задерживались по техническим причинам в районе станции метро "Шоссе Энтузиастов". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим маршруты временно изменили. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что на федеральной территории "Сириус" планируется открыть испытательный комплекс для беспилотных транспортных технологий. До 2030 года планируется запустить полигон для проведения испытаний и сопровождения сертификации беспилотных транспортных средств.

Объект запустят на базе уже имеющейся инфраструктуры Инновационного центра. Работа будет вестись в рамках стратегического соглашения, которое Сергей Собянин подписал с председателем Совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой на ПМЭФ-2026.

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