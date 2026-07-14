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14 июля, 17:07

Политика

Польша задействовала истребители после полета российского Ил-20 над Балтикой

Истребители Польши были подняты в воздух после того, как российский самолет Ил-20 пролетел над Балтикой. Такое заявление сделал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Ил-20 летел в международной зоне в 30 километрах от побережья республики.

При этом у российских границ часто замечают разведывательные самолеты западных стран. В начале июля принадлежащий силам НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II несколько часов кружил у границ Калининградской области.

Борт сделал как минимум три пролета вокруг региона. Уточнялось, что Artemis II поднялся в воздух с авиабазы в районе румынского города Констанца.

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