Польша задействовала истребители после полета российского Ил-20 над Балтикой

Истребители Польши были подняты в воздух после того, как российский самолет Ил-20 пролетел над Балтикой. Такое заявление сделал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Ил-20 летел в международной зоне в 30 километрах от побережья республики.

При этом у российских границ часто замечают разведывательные самолеты западных стран. В начале июля принадлежащий силам НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II несколько часов кружил у границ Калининградской области.

Борт сделал как минимум три пролета вокруг региона. Уточнялось, что Artemis II поднялся в воздух с авиабазы в районе румынского города Констанца.