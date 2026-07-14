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14 июля, 12:05

Политика

МИД РФ назвал фейком сообщения о "выездных визах" для россиян

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Российский МИД назвал ложью сообщения о введении "выездных виз" для россиян. Они распространяются с целью искусственного нагнетания паники, отмечается в заявлении на сайте ведомства в рубрике "Антифейк".

Данные вбросы, как уточнили в министерстве, были инициированы зарубежными дезинформационными ресурсами в связи с началом отпускного сезона. Однако аналогичные фейки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах.

В качестве опровержения в МИД напомнили о части 2 статьи 27 Конституции РФ, согласно которой всем гражданам гарантируется право на свободный выезд за границу.

"Обращаем внимание, что темы, связанные с консульскими и визовыми вопросами, регламентируются законодательством, а о значимых изменениях информируем на официальных ресурсах МИД России и Консульского департамента – доверяйте только официальным источникам", – заключили в дипведомстве.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о введении запрета на въезд в Евросоюз всем, кто служил в ВС РФ с начала проведения СВО в 2022 году. На фоне этого в Брюсселе подтвердили подготовку целевых ограничительных визовых мер в отношении россиян.

МИД РФ осудил инициативу. Дипломаты напомнили, что, несмотря на то что допуск на свою территорию является внутренним делом государства, любое решение не должно носить дискриминационный характер.

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