Президент Бразилии да Силва осудил футболистов, не вернувшихся на родину с ЧМ

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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва осудил игроков национальной команды, которые не вернулись на родину после выступления на ЧМ-2026. Его слова передает портал Globo.

Сборная Бразилии проиграла Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил нападающий Эрлинг Холанн (79-я и 90-я минуты). У проигравших голом отличился Неймар – он забил пенальти на 90+10-й минуте.

После издание Metropoles сообщило, что, помимо тренерского штаба и персонала, на борту самолета был лишь бразильский защитник Данило. Остальные футболисты уехали из США в отпуска в другие страны.

"Какой позор, как вам не стыдно", – выразил недоумение да Силва.

Бразильская команда является 5-кратным чемпионом мира. Сборная впервые за 36 лет не смогла выйти в 1/4 ЧМ.

После проигрыша Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026 Неймар объявил о завершении выступлений за сборную. Он напомнил, что дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против США в 2010 году.

