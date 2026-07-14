Сезон смородины и вишни начался на столичных ярмарках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сезон смородины и вишни начался на московских ярмарках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Смородину привозят из южных и центральных регионов страны, а также из Черноземья. На прилавках для покупателей есть черная, красная и белая смородина из Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской и Воронежской областей, Краснодарского края и Крыма.

В листьях черной смородины содержатся эфирные масла, поэтому их часто добавляют в чай – так аромат напитка становится более выраженным. Кроме того, листья используют при засолке огурцов.

По словам фермера из Ростовской области Ирины Безугловой, аромат у черной смородины такой сильный, что чувствуется по всему дому. Варенье из этих ягод получается густым, темным и терпковатым.

Красная смородина пахнет слабее, зато у нее более выраженный вкус. Фермер из Рязанской области Игорь Сморчков уточнил, что эти ягоды покупатели часто добавляют в варенье из других плодов.

Белую смородину нередко принимают за недозрелую красную из-за светлого оттенка. Это не отдельный вид, а разновидность красной смородины, в которой меньше пигмента антоциана. Вкус у белой смородины менее кислый, поэтому ее реже пускают в переработку и чаще едят в свежем виде или добавляют в десерты. Сморчков уточнил, что свежие ягоды хранятся недолго – от силы 2–3 дня в холодильнике. Однако они хорошо переносят заморозку без потери вкуса.

Тем временем вишню на ярмарки привозят из Нижегородской, Московской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей, а также из Краснодарского края, Крыма и Дагестана. Плоды богаты клетчаткой, калием, органическими кислотами и антоцианами.

Фермер из Нижегородской области Яна Рожкова отметила, что урожай в 2026 году был ранний и сладкий. Она порекомендовала хранить свежие плоды в холодильнике в один слой и немытой – тогда вишня будет дольше оставаться плотной и сочной. Кроме того, ягоды можно заморозить. Они сохранят свой вкус, цвет и полезные элементы.

В свою очередь, в разговоре с изданием "Абзац" агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов заявил, что для выращивания сладкой и крупной смородины необходимо правильно выбрать сорт и место посадки. По его словам, есть множество крупных сортов, но важно учитывать комплекс признаков: желательно выбирать устойчивый к болезням и вкусный вид.

Викулов подчеркнул, что участок для посадки должен быть солнечным, а почва – богатой. При выращивании смородины важно делать своевременную обрезку и подкормку.

"Смородина не любит длительного пересушивания из-за поверхностной корневой системы, поэтому обязательно нужно организовать своевременный полив и мульчировать приствольные круги. Обрезка лучше всего проходит осенью, так как весной куст рано просыпается. Это дает значительное улучшение качества урожая, размера и вкуса ягод", – пояснил специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова сказала, что допустимая суточная норма черешни для взрослого человека составляет до 300 граммов. При проблемах с углеводным обменом количество ягод следует сократить до 120 граммов, выбирая несладкие сорта. При этом детям до 2 лет черешню лучше не давать из-за риска возможной аллергической реакции.