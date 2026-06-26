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26 июня, 12:18

Общество

В Роскачестве рекомендовали не покупать абрикосы с трещинами и помятыми боками

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Через повреждения кожицы на абрикосах в мякоть могут попадать микробы, бактерии и споры плесени, из-за чего фрукт становится потенциально опасным для употребления. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Эксперты порекомендовали не покупать плоды с трещинами, проколами и другими повреждениями поверхности. Также стоит отказаться от абрикосов со сморщенной кожицей, что может свидетельствовать о длительном хранении и потере влаги.

Также не следует выбирать слишком мягкие плоды: скорее всего, они уже перезрели. При этом чрезмерная твердость может быть признаком незрелости.

"Не следует брать абрикосы с помятыми боками, темными или зелеными пятнами на поверхности", – рассказали в организации.

Потемнение кожицы и мякоти может указывать на начало порчи, а зеленоватые участки – на то, что плод сорвали слишком рано и он уже не дозреет. При выборе также важно учитывать сорт, так как цвет мякоти у разных абрикосов может отличаться – от желтого до светло-желтого.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную и спелую черешню. По словам экспертов, ягода должна иметь равномерный насыщенный цвет, блестящую поверхность и сухую зеленую плодоножку. Спелая черешня упругая и плотная, с легким ароматом, а мягкие плоды – перезревшие. Также не стоит брать ягоды с трещинами, вмятинами или признаками гниения, а перед едой их обязательно следует мыть.

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