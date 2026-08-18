Ограничения сняли в аэропортах Внуково и Шереметьево

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Введенные ранее временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

Авиагавани вновь выпускают и принимают воздушные суда. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" изменит расписание некоторых рейсов. Причиной стали ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Сочи.

Часть рейсов отменена или задержана. Пассажиры могут узнать их статус на сайте перевозчика.

