18 августа, 07:52Транспорт
Ограничения сняли в аэропортах Внуково и Шереметьево
Фото: Москва 24
Введенные ранее временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево сняты. Об этом сообщили в Росавиации.
Авиагавани вновь выпускают и принимают воздушные суда. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" изменит расписание некоторых рейсов. Причиной стали ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Сочи.
Часть рейсов отменена или задержана. Пассажиры могут узнать их статус на сайте перевозчика.