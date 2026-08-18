Собянин сообщил об уничтожении уже 107 БПЛА на подлете к столице

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские силы ПВО ликвидировали еще 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы во вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, к месту падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.

Атака началась с вечера 17 августа. На данный момент в общей сложности сбито 107 БПЛА.

В связи с ситуацией столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения. Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с ответственными органами.