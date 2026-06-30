Диетолог Писарева: в день можно съедать до 300 граммов персиков и нектаринов

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В день можно съедать до 300 граммов персиков и нектаринов, рассказала News.ru диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Она отметила, что это два-три средних плода, при этом лучше употреблять их не ежедневно, а через день. В случае диабета или инсулинорезистентности количество плодов стоит сократить до одного, который рекомендуется употребить в первой половине дня.

"При склонности к аллергии начать лучше с половинки, чтобы оценить реакцию кожи. Также детям до трех лет следует давать один маленький нектарин, лучше очищенный от кожицы, потому что она содержит больше потенциальных аллергенов", – добавила эксперт.

Кроме того, она посоветовала не есть нектарины на голодный желудок и не запивать их молоком – это может стать причиной метеоризма. По словам Писаревой, фрукт лучше съесть через 40–60 минут после основного приема пищи.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что в день можно есть до 300 граммов черешни. При этом от ягоды стоит отказаться при панкреатите и гастрите, а также тем, кто склонен к диарее и газообразованию.

