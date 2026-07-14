14 июля, 12:43Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву
Фото: mil.ru
Сергей Собянин сообщил о продолжении попыток врага атаковать Москву. В воздушном пространстве столичного региона были уничтожены еще два украинских дрона, следует из поста мэра в МАХ.
К их ликвидации привлекались системы противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас на местах падения фрагментов БПЛА находятся экстренные службы.
Прилеты первых за вторник, 14 июля, вражеских беспилотников были зафиксированы примерно в 08:04 по местному времени. Тогда противник запустил два аппарата.
Аналогичное количество дронов удалось перехватить спустя примерно час. Таким образом, общее число сбитых на подлете к мегаполису БПЛА составило шесть.