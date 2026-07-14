Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву

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Сергей Собянин сообщил о продолжении попыток врага атаковать Москву. В воздушном пространстве столичного региона были уничтожены еще два украинских дрона, следует из поста мэра в МАХ.

К их ликвидации привлекались системы противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас на местах падения фрагментов БПЛА находятся экстренные службы.

Прилеты первых за вторник, 14 июля, вражеских беспилотников были зафиксированы примерно в 08:04 по местному времени. Тогда противник запустил два аппарата.

Аналогичное количество дронов удалось перехватить спустя примерно час. Таким образом, общее число сбитых на подлете к мегаполису БПЛА составило шесть.