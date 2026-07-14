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14 июля, 09:15

Происшествия

ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские силовики сорвали задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию, расположенному в жилом секторе Подмосковья. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, к организации сорванного удара причастен украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, более известный под псевдонимом Киевстонер (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Свою деятельность он совмещает с распространением кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза – Испании и Словакии, заявили в ФСБ.

Для нападения планировалось использовать беспилотники, которые доставили на территорию РФ контрабандным путем. Разведывательная информация о доставке 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой, была получена правоохранителями заранее. БПЛА злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировался удар.

Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ завербовала с помощью запрещенной в России международной террористической организации, собрал и активировал дроны, а также наладил канал связи с иностранными операторами БПЛА. После запуска дронов все они были уничтожены.

Безопасность объекта, гражданских лиц и военных была гарантирована. Злоумышленник задержан и дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились БПЛА, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о теракте.

Ранее силовики сорвали планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Украинские спецслужбы пообещали злоумышленнику денежные выплаты после совершения преступления. Противник планировал использовать для атаки 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.

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