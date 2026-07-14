В Москве запустили 70-й ИИ-сервис для лучевой диагностики

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве заработал 70-й ИИ-сервис для лучевой диагностики, который автоматически измеряет углы на рентгеновских снимках, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что столичная система здравоохранения применяет искусственный интеллект в лучевой диагностике уже на протяжении шести лет. Новый сервис полностью ориентирован на пациентов младшего возраста.

При анализе снимка врач строит специальные углы и оценивает соотношение костей, чтобы определить наличие дисплазии. Теперь эту техническую часть возьмет на себя цифровой помощник, что позволит специалистам сосредоточиться на анализе данных и постановке диагноза.

"Это повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей и поможет предотвратить развитие серьезных патологий в будущем", – подчеркнула Ракова.

В числе других плюсов она выделила экономию времени. В частности, поскольку правильное построение углов является сложной задачей, врач мог потратить на это несколько часов. Теперь, благодаря новому ИИ-сервису, процесс занимает всего несколько минут.

Активное внедрение ИИ-сервисов в лучевой диагностике в Москве идет по нескольким направлениям. Помимо сервиса для коксометрии, медики получили дополнительные инструменты для углубленного анализа компьютерной томографии органов брюшной полости, оценки рентгеновских признаков артроза коленного сустава и морфометрии магнитно-резонансной томографии головного мозга. Такие технологии позволяют специалистам сравнивать результаты нескольких алгоритмов, что помогает выявлять даже незначительные изменения на медицинских изображениях.

Алгоритмы анализируют медицинские снимки, сортируют исследования и ускоряют подготовку заключений. При этом окончательное решение всегда остается за врачом, который учитывает результаты обследований, жалобы пациента и его историю болезни.

Ранее в поликлиниках Москвы заработал ИИ-сервис, который расшифровывает (транскрибирует) диалог врача-невролога и пациента на приеме в фоновом режиме. Система, разработанная российскими специалистами, обучена на обезличенных данных и обеспечивает высокую точность распознавания медицинской терминологии. Данные передаются по защищенным каналам ЕМИАС.