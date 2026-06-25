В поликлиниках Москвы запустили ИИ-транскрибатор приема пациентов для неврологов

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В поликлиниках столицы заработал ИИ-сервис, который расшифровывает (транскрибирует) диалог врача-невролога и пациента на приеме в фоновом режиме. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый сервис, разработанный отечественными специалистами, не только расшифровывает текст, но и самостоятельно заполняет нужные поля протокола: жалобы, анамнез, диагноз, рекомендации и другую информацию. Кроме того, в конце приема врач видит готовый протокол и при необходимости может его изменить.

Система была обучена на обезличенных данных реальных приемов, это позволило обеспечить высокую точность распознавания медицинской терминологии. Все данные, включая аудиозаписи и расшифровки, передаются по защищенным каналам ЕМИАС.

"Раньше врачи отвлекались на записи в бумажные медкарты, затем на компьютер, но ИИ открывает совершенно новые возможности. Он позволяет врачу высвободить максимальное время приема на общение с пациентом", – сказала Ракова.

Согласно первым результатам, время общения неврологов с пациентами выросло. Одновременно повысилось и доверие пациентов к лечению и понимание дальнейших действий после приема. Время на заполнение документов сократилось, но качество протоколов от ИИ эксперты оценили на 4,8 из 5 баллов.

"В пилотном режиме мы тестируем сервис и на другие специальности", – сказала заммэра.

Следующим этапом пилотного проекта станет подключение к ИИ-сервису участковых врачей. Для ИИ это особенно сложная категория и задача, так как такие приемы сложно привести к единой структуре. Люди приходят на приемы с разными жалобами, поэтому систему нужно дополнительно к этому подготовить.

Ранее в столице открылся 17-й центр женского здоровья, который стал современной альтернативой традиционным женским консультациям. Сейчас в Москве работают 17 таких учреждений, еще 5 находятся в стадии строительства. Планируется, что к 2030 году сеть будет полностью обновлена.

