Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Ножкиным

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, сообщает News.ru.

Ранее президент РФ выразил глубокие соболезнования в связи со смертью артиста, отметив его неоценимый творческий вклад в отечественную культуру. Венки также передал Союз ветеранов и коллектив Государственного Кремлевского дворца.

Церемония прощания с Ножкиным проходит в Нижнем храме Христа Спасителя.

Артист скончался в возрасте 89 лет 22 июня. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Последние несколько дней он отказывался от еды и воды.

Известность Ножкину принесли роли в фильмах "Хождение по мукам", "В начале славных дел", "Ошибка резидента", "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.