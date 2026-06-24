Скончался актер из "Нежного возраста" и "Лестницы" Евгений Калинцев

Фото: телеграм-канал "Мастерская Петра Фоменко"

Скончался актер из фильмов "Нежный возраст" и "Лестница" Евгений Калинцев. Ему было 59 лет, сообщила пресс-служба Московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

Как уточнили в учреждении, артист умер 17 июня после продолжительной болезни.

Церемония прощания и отпевание прошло в храме священно-мученика Антипы в Колымажном переулке. Театр отметил, что Калинцева кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище.

Евгений Калинцев родился 7 июля 1966 года в Москве. Он отучился в актерско-режиссерской мастерской Фоменко в ГИТИСе и закончил ее в 1987 году. После этого артист служил в театре-студии "Человек" и театре Doc.

С 1991 по 1998 года он входил в труппу театра на Малой Бронной, который в то время называли "театром Женовача". Калинцев исполнял роли в спектаклях Сергея Васильевича "Король Лир", "Идиот" и "Маленькие комедии". Также зрителям актер запомнился по ролям в кинокартинах "Нежный возраст" и "Лестница".

