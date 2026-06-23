Хинштейн: Ножкин чувствовал себя неважно, но все равно собирался приехать в Курск

Актер, народный артист РСФСР и поэт Михаил Ножкин скончался 22 июня. Причиной стала продолжительная болезнь. О том, каким Ножкина запомнили коллеги, – в материале Москвы 24.

"Был ребенком войны"

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Народный артист РСФСР, поэт Михаил Ножкин скончался 22 июня в возрасте 89 лет. В сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов РФ его назвали "истинным патриотом и гражданином", а дату смерти, которая совпала с днем начала Великой Отечественной войны, – символичной.

"Михаил Иванович – автор Гимна "Бессмертного полка", его авторские песни "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Я люблю тебя, Россия" стали истинно народными и стали частью генетического кода российского народа. Дорогой Михаил Иванович! Вы для нас навечно в "Бессмертном полку", который навсегда символ Победы, Нашей Победы!" – говорится в тексте.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Внучка поэта, актриса Лариса Голубина рассказала, что роковую роль сыграли накопившиеся недуги и преклонный возраст Михаила Ивановича. В последние дни он почти не передвигался и мало разговаривал.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал в своем канале в MAX, что, несмотря на самочувствие, Ножкин собирался посетить в регион.



Александр Хинштейн губернатор Курской области Не так давно говорили с ним по телефону. Михаил Иванович чувствовал себя неважно, но все равно собирался приехать в Курск. Ему очень хотелось самому увидеть, как живет наша героическая земля. Увы, этого уже не случится.

Он добавил, что с народным артистом их связывали многолетние, добрые и искренние отношения. Глава региона отметил, что несколько лет подряд они вместе организовывали "Диктант Победы".

Коллеги Ножкина тоже поделились воспоминаниями. Актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поблагодарил его за ценный совет, который тот однажды дал.

"Помню ваш совет и стараюсь следовать ему: "Возлюби того, кто близок тебе!" Я иногда спорю с людьми, неверно объясняющими смысл библейской заповеди: "Всех надо прощать и возлюбить ближнего, как самого себя". С врагами надо по-другому: "Аз воздам!" С темными силами следует воевать, а не щеки под удар подставлять. Добро должно быть с кулаками. А возлюбить надо того, кто тебе по духу близок", – написал Садальский в личном блоге.

Исполнитель и автор песен Юрий Лоза отметил в своих соцсетях многогранность таланта Ножкина.





Юрий Лоза исполнитель, автор песен Помимо запоминающихся ролей в кино, он написал достаточное количество песен, которые распевала вся страна. Всегда активно участвовавший в общественной жизни, он был награжден множеством наград. Мы пересеклись на съемке какой-то передачи всего один раз. Когда его обсуждали, я сказал, что за песню "Последний бой" надо давать реальные воинские звания. Думаю, ему было приятно. По крайней мере, опровергать мое утверждение он не стал.

Киновед, организатор кинофестивалей Вячеслав Шмыров также высказался в своих соцсетях.

"Электричек больше не будет. Умер Михаил Ножкин. И дата смерти очень символичная – 22 июня. Михаил Иванович и был ребенком войны. Это многое в нем объясняет", – написал Шмыров.

Дата и место прощания с поэтом и актером еще не известны.

Актер, поэт, телеведущий

Фото: кадр из сериала "Хождение по мукам"; режиссер – Василий Ордынский; производство – Мосфильм

Михаил Ножкин родился в Москве 19 января 1937 года. Его отец участвовал в Великой Отечественной войне, пережил плен. Мать была медсестрой.

Михаил Иванович окончил строительный техникум и театральную студию. В конце 1950-х он работал на стройке, параллельно писал музыку к стихам собственного сочинения – их Ножкин начал создавать еще в школьные годы. В его арсенале были композиции разных жанров: от лирических и сатирических до патриотических. Одна из наиболее известных песен – "Последний бой". Помимо нее, в народ ушли "Последняя электричка", "Девчонка-проказница", "Я люблю тебя, Россия" и другие.

Ножкин был артистом Московского государственного театра эстрады в период с 1961-го по 1964-й. Затем 3 года он проработал в Москонцерте, выступая с эстрадными номерами собственного сочинения. Однако затем артист уволился из-за конфликта с руководством, которое осталось недовольно его острой сатирой.

Широкому зрителю Ножкин полюбился благодаря многим киноролям, в частности разведчика Павла Синицына в картине Вениамина Дормана "Ошибка резидента" в 1968-м. Это был дебют Михаила Ивановича в кино. В его фильмографии также ленты "Хождение по мукам", "Судьба резидента", "Освобождение", "Юность Петра", "Одиночное плавание".

Ножкин работал на телевидении, был одним из соведущих первого выпуска программы "Телевизионное кафе", которая впоследствии стала называться "Голубой огонек". Также он вел другие передачи, в том числе авторские.

Ножкин был драматургом, поэтом, писателем, сценаристом. В 1980–1990-х он активно участвовал в общественно-политической жизни и получил множество наград, в том числе был лауреатом Государственной премии РСФСР, удостоился орденов "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Александра Невского. Был членом Союза кинематографистов и Союза писателей РФ.

Актер был женат один раз: его супругой стала Лариса Голубина, работавшая заведующей литературной частью Театра Эстрады, где они и познакомились. Она была на 17 лет старше Ножкина и воспитывала сына от предыдущих отношений. Общих детей у пары не было: женщина забеременела вскоре после свадьбы с Ножкиным, однако потеряла ребенка, после чего больше не смогла иметь детей. Несмотря на это, супруги прожили в браке 45 лет до самой смерти Ларисы в 2004-м.

В 2019-м стало известно о внебрачном сыне актера – Михаиле Колосове. Он появился на свет в результате связи Ножкина с коллегой Валентиной Колосовой, с которой они познакомились на съемках фильма "Хождение по мукам" в 1974-м. Ребенок родился в 1981-м.