Ученый Харитонов положительно оценил проект комплексной диагностики здоровья москвичей

25 июня, 13:01Город
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инициативы, направленные на работу с профилактикой различных заболеваний, – самое полезное, что можно сделать для здоровья человека. Такое мнение выразил в разговоре с Москвой 24 молекулярный биолог, сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Ранее Сергей Собянин анонсировал запуск в столице нового проекта комплексной диагностики здоровья. По словам мэра, стремление к долголетию – одна из главных целей для каждого человека.
"И медицина, и культура, и спорт, и дороги, и парки, и самые разные учреждения – одним словом, вся городская среда должна создавать условия для того, чтобы каждый москвич мог получить еще более 10 лет активной и насыщенной жизни. Это наша философия развития города, которую мы последовательно проводим в жизнь", – подчеркнул он.
Фундаментом здоровья и долголетия остается доступная первоклассная медицина, эту задачу реализует проект "Моя поликлиника". Однако теперь городские власти намерены перейти от медицины по факту болезни и пассивного старения "к медицине выявления рисков и предрисков", подчеркнул Собянин.
Новый проект включает положения федеральной программы по развитию медицины здорового долголетия, а также расширенный набор исследований, которые раньше были доступны только платно в частных клиниках. Помимо этого, появится возможность определить свой биологический возраст.
По мнению Харитонова, любое движение в сторону профилактики в медицине – это хороший шаг.
Такие инициативы, которые работают не с рисками, а с предрисками, с еще не начавшимися, не ярко выраженными патологическими процессами, – это лучшее, что можно сделать для здоровья, подчеркнул эксперт.
"Вторая большая ценность подобных программ в том, что они привлекают внимание человека к своему здоровью, что это такой интерактивный способ что-то узнать о себе, измерить свой биологический возраст, оценить свое состояние на общей линейке здоровья для своих лет, пола и так далее. Многие люди, имея такую информацию, делали бы больше для своего здоровья, как-то изменили бы жизнь в лучшую сторону, что в итоге сослужит очень хорошую службу для снижения скорости старения и, самое главное, для качественной жизни в более старшем возрасте", – добавил он.
При этом Харитонов отметил, что цифру биологического возраста, которую москвичи будут получать при диагностике, надо считать в некотором смысле условной, не привязываться к ней как к какому-то строгому числу.
"Ее нужно использовать как отправную точку для изменений, для улучшений. Ведь на сегодняшний день существует очень много разных подходов и методов к измерению биологического возраста, и стало понятно, что эта цифра скачет вверх и вниз в зависимости от ситуации, способов измерения. И многих людей может невротизировать, если окажется, что биологический возраст на 5 лет выше, чем их паспортный. Кого-то это смотивирует заниматься собой, а кого-то, кто и так по какой-то причине был психологически истощен, вогнать в еще больший стресс", – предупредил ученый.
Поэтому важно, что в рамках проекта пациент всегда будет иметь возможность верно интерпретировать полученные данные при сопровождении специалистов. Они, в свою очередь, объяснят, что биологический возраст не является приговором, его можно и нужно менять, заключил Харитонов.
Ранее в поликлиниках столицы заработал ИИ-сервис, который расшифровывает диалог врача-невролога и пациента на приеме в фоновом режиме. Он также самостоятельно заполняет необходимые поля протокола: жалобы, анамнез, диагноз, рекомендации и другое. Это позволяет врачам высвободить максимальное время приема на общение с пациентом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.