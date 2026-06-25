Ученый Харитонов положительно оценил проект комплексной диагностики здоровья москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инициативы, направленные на работу с профилактикой различных заболеваний, – самое полезное, что можно сделать для здоровья человека. Такое мнение выразил в разговоре с Москвой 24 молекулярный биолог, сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.

Ранее Сергей Собянин анонсировал запуск в столице нового проекта комплексной диагностики здоровья. По словам мэра, стремление к долголетию – одна из главных целей для каждого человека.

"И медицина, и культура, и спорт, и дороги, и парки, и самые разные учреждения – одним словом, вся городская среда должна создавать условия для того, чтобы каждый москвич мог получить еще более 10 лет активной и насыщенной жизни. Это наша философия развития города, которую мы последовательно проводим в жизнь", – подчеркнул он.

Фундаментом здоровья и долголетия остается доступная первоклассная медицина, эту задачу реализует проект "Моя поликлиника". Однако теперь городские власти намерены перейти от медицины по факту болезни и пассивного старения "к медицине выявления рисков и предрисков", подчеркнул Собянин.

Новый проект включает положения федеральной программы по развитию медицины здорового долголетия, а также расширенный набор исследований, которые раньше были доступны только платно в частных клиниках. Помимо этого, появится возможность определить свой биологический возраст.

По мнению Харитонова, любое движение в сторону профилактики в медицине – это хороший шаг.



Сергей Харитонов молекулярный биолог, сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия Потому что мы понимаем, что очень многие болезни намного проще предотвращать и профилактировать, чем потом лечить. Те же сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы или метаболические отклонения вроде сахарного диабета. Они очень трудно лечатся, если заболевание уже манифестировало, но хорошо профилактируются просто изменениями образа жизни.

Такие инициативы, которые работают не с рисками, а с предрисками, с еще не начавшимися, не ярко выраженными патологическими процессами, – это лучшее, что можно сделать для здоровья, подчеркнул эксперт.

"Вторая большая ценность подобных программ в том, что они привлекают внимание человека к своему здоровью, что это такой интерактивный способ что-то узнать о себе, измерить свой биологический возраст, оценить свое состояние на общей линейке здоровья для своих лет, пола и так далее. Многие люди, имея такую информацию, делали бы больше для своего здоровья, как-то изменили бы жизнь в лучшую сторону, что в итоге сослужит очень хорошую службу для снижения скорости старения и, самое главное, для качественной жизни в более старшем возрасте", – добавил он.

При этом Харитонов отметил, что цифру биологического возраста, которую москвичи будут получать при диагностике, надо считать в некотором смысле условной, не привязываться к ней как к какому-то строгому числу.

"Ее нужно использовать как отправную точку для изменений, для улучшений. Ведь на сегодняшний день существует очень много разных подходов и методов к измерению биологического возраста, и стало понятно, что эта цифра скачет вверх и вниз в зависимости от ситуации, способов измерения. И многих людей может невротизировать, если окажется, что биологический возраст на 5 лет выше, чем их паспортный. Кого-то это смотивирует заниматься собой, а кого-то, кто и так по какой-то причине был психологически истощен, вогнать в еще больший стресс", – предупредил ученый.

Поэтому важно, что в рамках проекта пациент всегда будет иметь возможность верно интерпретировать полученные данные при сопровождении специалистов. Они, в свою очередь, объяснят, что биологический возраст не является приговором, его можно и нужно менять, заключил Харитонов.

Ранее в поликлиниках столицы заработал ИИ-сервис, который расшифровывает диалог врача-невролога и пациента на приеме в фоновом режиме. Он также самостоятельно заполняет необходимые поля протокола: жалобы, анамнез, диагноз, рекомендации и другое. Это позволяет врачам высвободить максимальное время приема на общение с пациентом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.