Сергей Собянин рассказал о передовых разработках, внедренных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть лет на базе Московского инновационного кластера развивается крупнейшая в мире экосистема для пилотного тестирования передовых технологий. Московские технологические компании получили возможность проверять свои разработки на 325 реальных городских объектах и напрямую выходить на крупных заказчиков по всей стране. Об этом в личном блоге заявил Сергей Собянин.

"Программа охватывает все ключевые сферы – от строительства, ИТ, производства, ЖКХ и транспорта до медицины, образования и спорта. Чтобы проверить свою технологию в реальных условиях, достаточно подать заявку через платформу Московского инновационного кластера – i.moscow", – напомнил мэр.

С 2020 года пилотные испытания прошли 570 компаний. При этом каждая третья из них впоследствии стала партнером Москвы. Общий объем заключенных с городом контрактов достиг 12,5 миллиарда рублей, а совокупная выручка участников программы только за прошлый год составила почти 124 миллиарда рублей.

Одним из направлений, где активно внедряются инновации, стала безопасность городской инфраструктуры. К примеру, московская компания "Термоэлектрика" разработала систему раннего предупреждения пожаров "ТермоСенсор". На элементы электрооборудования устанавливаются специальные термоиндикаторы, которые при опасном перегреве выделяют особый газ. Его фиксируют датчики, позволяя обнаружить проблему еще до появления дыма или искрения.

Хотя технология существует на рынке уже несколько лет, именно после пилотного тестирования началось ее масштабное внедрение. Систему закупило АО "Объединенная энергетическая компания", общий объем контрактов составил около 10 миллионов рублей. Кроме того, "ТермоСенсор" уже используется в ряде московских школ и колледжей, а также подтвердил свою эффективность на объектах компании "Россети" в различных регионах страны.

Еще одной разработкой стала образовательная платформа компании "Кодер Лаб", предназначенная для преподавания информатики и цифровых дисциплин. Система собирает подробную аналитику по каждому ученику и помогает учителям оперативно выявлять темы, которые требуют дополнительной проработки.

Благодаря этому педагоги могут подбирать задания с учетом уровня подготовки конкретных школьников и одновременно сокращать объем бумажной работы. Первые испытания платформа прошла в школе № 1306, после чего ее начали использовать уже в 16 образовательных учреждениях Москвы.

В сфере коммунального хозяйства внимание привлекла технология "Мангуста", разработанная компанией "Группа Константа". Решение позволяет очищать котлы, бойлеры и тепловые сети без использования кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ.

Система удаляет внутренние отложения, не повреждая трубопроводы, что снижает нагрузку на инженерные сети. По данным разработчиков, применение технологии позволяет экономить до 20% тепловой энергии в год и в 5–6 раз сокращать расходы на капитальный ремонт.

Разработка уже показала высокую эффективность на объектах "Норникеля" и РЖД, где помогла существенно уменьшить затраты на замену сетевой инфраструктуры. Сейчас технологию испытывает Мосводоканал, специалисты оценивают качество очистки трубопроводов и возможность продления срока их службы без масштабных ремонтных работ и раскопок.

Для системы образования также была создана разработка компании "Инжин" – комплексный настольный лазерный станок для уроков технологии. В комплект входят компактное оборудование, специализированное программное обеспечение, методические материалы для преподавателей и базовые образовательные курсы по инженерным компетенциям.

С помощью оборудования школьники с пятого по одиннадцатый класс осваивают резку и гравировку различных материалов – от бумаги до металла и камня. Обучение начинается с простых проектов, таких как открытки и сувениры, а затем переходит к созданию архитектурных макетов и корпусов для роботов.

Проект был создан как студенческий стартап и в прошлом году стал призером конкурса "Новатор Москвы". Через Московский инновационный кластер разработчики получили грант в размере 4 миллионов рублей и провели тестирование оборудования в Московской международной школе.

После успешного завершения испытаний учебное заведение закупило станки для образовательного процесса. Профессиональные версии этой технологии уже используются коммунальными службами столицы, а также работают на объектах РЖД, "РусГидро" и "Транснефти".

Собянин отметил, что поддержка инновационных решений через платформу i.moscow будет продолжена. Только с начала 2026 года в Москве уже запущено 40 новых пилотных тестирований перспективных разработок. По словам мэра, реализация подобных проектов позволит сделать городскую среду более безопасной, комфортной и технологичной.

Ранее в Москве на улице Миклухо-Маклая открылся центр роботизации "Создатели" – городская инженерная площадка для технологических компаний, студентов, стартапов и молодых специалистов. Центр площадью 5,7 тысячи квадратных метров оснащен более чем 100 единицами оборудования для 3D-печати, механообработки, цифрового моделирования, пайки и сборки робототехнических систем.

Здесь можно отрабатывать навыки, собирать и тестировать прототипы, а также решать прикладные производственные задачи. Последние полгода площадка работала в тестовом режиме, где проходили открытые тренировки по битве роботов.