Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 164 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164, а 971 человек был ранен. Об этом уполномоченный президент страны Дельси Родригес заявила в обращении, которое транслировал телеканал TeleSUR.

Она добавила, что для восстановления страны после происшествия будет создан фонд на 200 миллионов долларов со средствами, которые находятся в Международном валютном фонде (МВФ).

Две серии мощных землетрясений магнитудами 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня. При этом больше всего пострадал штат Ла-Гуайра.

После этого геологическая служба США объявила красный уровень тревоги в регионе. Американская метеорологическая служба также предупредила о возможном возникновении цунами, а сама Венесуэла ввела режим чрезвычайного положения.

Позже в Каракасе произошел повторный подземный толчок. Это землетрясение стало наиболее мощным в стране за последние 126 лет.