Последствия землетрясения в Венесуэле попали на видео

Последствия землетрясения в Венесуэле, которое привело к разрушению зданий, жертвам и приостановке метро, попали на видео. Кадры опубликованы в канале Baza в МАХ.

На видео заметны дым, разрушенные дома и их обломки на улице.

Две серии мощных землетрясений произошли в Венесуэле ночью 25 июня. Магнитуда первого сейсмособытия составила 7,2, а второго – 7,5.

В результате стихии погибли по меньшей мере 32 человека, еще 700 получили травмы. Наибольший ущерб был нанесен штату Ла-Гуайра, где под обломками оказались десятки зданий.

В связи со случившимся геологическая служба США объявила красный уровень тревоги в регионе. Метеорологическая служба Штатов в то же время предупредила о возможном цунами, а сама Венесуэла ввела режим чрезвычайного положения.

Позже в Каракасе произошел очередной повторный подземный толчок. Капитальные дома выдержали землетрясение, однако лачуги и здания, построенные с нарушениями, рухнули.

Землетрясение стало самым сильным в стране за 126 лет – с 1900 года. Согласно оценкам американской геологической службы, ущерб может достигнуть 20% ВВП страны.

