Афтершоки могут пройти в Венесуэле в ближайшие дни

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Афтершоки магнитудой около 5 баллов ожидаются в Венесуэле в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Венесуэльского общества геологов Фелисиано де Сантис, слова которого передает газета El Universal.

Он отметил, что за прошедшими землетрясениями могут последовать и другие колебания. Однако это обычное явление после мощных подземных толчков, подчеркнул эксперт.

Глава организации призвал жителей Венесуэлы к взаимовыручке.

"В этот момент все мы должны проявить солидарность и большой патриотизм, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается", – сказал Сантис.

При этом, по данным издания, землетрясения ощущались в столице Колумбии Боготе и других городах. Сильные всего их чувствовали в высотных зданиях, из-за чего жителей некоторых районов эвакуировали.

Кроме того, подземные толчки ощущались в Букараманге и Кукуте в Колумбии.

Две серии мощных землетрясений произошли в Венесуэле ночью 25 июня. Магнитуду первого определили как 7,2, за ним последовал второй толчок силой 7,5. Спустя время повторный подземный толчок был зафиксирован в Каракасе.

В результате погибли как минимум 32 человека и еще 700 пострадали. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

После случившегося геологическая служба США ввела красный уровень тревоги в регионе, а американская национальная метеорологическая служба объявила угрозу цунами. Кроме того, в Венесуэле действует режим чрезвычайного положения.

