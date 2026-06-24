Собянин объявил о запуске проекта комплексной диагностики здоровья

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Правительство Москвы запускает новый проект комплексной диагностики здоровья. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в 2025 году впервые превысила 80 лет. По словам градоначальника, стремление к долголетию – одна из главных целей для каждого человека. Однако также это создает для городских властей целый ряд новых задач.

"Ученые во всем мире приходят к выводу, что здоровье и долгая активная жизнь зависят от самого человека, его привычек, решений и – не в последнюю очередь – от города, в котором он живет", – поделился он.

Поэтому, отметил Собянин, вся городская среда должна должна создавать условия для того, чтобы каждый житель столицы мог получить еще более 10 лет активной и насыщенной жизни.

"Это наша философия развития города, которую мы последовательно проводим в жизнь", – пояснил он.

Для поддержания здоровья важны занятия спортом. Поэтому рядом с каждым домом должны быть качественные спортивные комплексы и площадки с тренажерами, подчеркнул Собянин.

Также не менее значимы хорошее настроение и ментальное здоровье. В связи с этим программа "Московское долголетие" охватывает все районы города, а москвичам предлагают разнообразные культурные и досуговые мероприятия.

Благоприятная экология – еще один важный фактор. Поэтому в городе на смену дизельным автобусам приходят электробусы и другие виды чистого транспорта.

При этом фундаментом здоровья и долголетия остается доступная первоклассная медицина. В рамках этой задачи реализуются проект "Моя поликлиника", строятся новые больницы и внедряются современные стандарты лечения. В настоящее время уровень медицинской помощи в Москве соответствует показателям лучших мировых мегаполисов.

"И теперь перед нами стоит следующая задача – перейти от медицины по факту болезни и пассивного старения к медицине выявления рисков и предрисков", – заявил Собянин.

Поэтому столичное правительство и запускает проект комплексной диагностики здоровья. Он включает положения федеральной программы "Медицина здорового долголетия" по развитию медицины здорового долголетия, а также расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований. Раньше многие из них были доступны только на платной основе в частных клиниках.

"И мы используем цифровую зрелость Москвы для того, чтобы сделать прохождение максимально удобным – он будет доступен на смартфоне в приложении ЕМИАС", – добавил он.

На первом этапе человеку предстоит заполнить анкеты и тесты о своем самочувствии: они разработаны в соответствии с федеральными рекомендациями по медицине здорового долголетия. На основе ответов система автоматически подготовит индивидуальные рекомендации и направления на расширенный набор исследований, которые можно пройти в поликлинике в удобное время.

В рамках комплексной проверки также появится возможность определить свой биологический возраст, выяснить, по какому из 6 сценариев идет старение организма, и получить советы по улучшению качества и продолжительности активной жизни. Для этого достаточно загрузить в систему данные с умных весов о составе тела либо результаты экспресс‑анализа, сделанного в "Уголках здоровья" центров "Мои документы".

Врач разъяснит результаты тестов и обследований во время телемедицинской консультации прямо в смартфоне. Посещать поликлинику лично потребуется лишь в случае выявления серьезных отклонений.

"Новый проект комплексной заботы о здоровье – это хороший инструмент для того, чтобы впервые начать управлять своим возрастом, понимать свои механизмы старения, предсказывать заболевания, биологически молодеть, а в долгосрочной перспективе – полностью исключать внезапное появление заболеваний", – добавил Собянин.

Философия здорового долголетия – это очередной шаг к тому, чтобы Москва стала городом с самой высокой продолжительностью жизни в мире, отметил мэр столицы. Он также указал, что власти будут учитывать обратную связь от москвичей и регулярно информировать о том, как продвигается реализация проекта.

Ранее Собянин рассказал, как Москва развивает систему травматологической и ортопедической помощи. По его словам, ежегодно стационарную помощь такого профиля получают более 100 тысяч пациентов.

В московских больницах появились новейшие технологии, в том числе системы интраоперационной 3D-реконструкции, которые помогают создавать точные трехмерные модели для хирургических вмешательств.