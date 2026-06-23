Сергей Собянин вручил премии Москвы за передовые разработки в области медицины

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил премии Москвы 2026 года в области медицины. Церемония прошла в Мраморном зале мэрии.

"Поздравляю вас с прошедшим Днем медицинского работника, с профессиональным праздником – вас и ваших коллег, которые обеспечивают здоровье миллионам москвичей и жителям нашей страны, которые приезжают в Москву получить самую высокотехнологичную профессиональную медицинскую помощь", – отметил глава города.

По словам Собянина, проекты премии обладают научной направленностью и практическими решениями, которые работают в области диагностики, лечения, профилактики, цифровизации и организации здравоохранения.

Мэр столицы отметил, что присутствующие на церемонии являются врачами, имена которых знают не только в Москве, но и за пределами столицы и России. Он также поблагодарил медицинских работников от имени горожан за самоотверженную работу.

Собянин указал, что здравоохранение остается одной из приоритетных сфер, включая возведение новых и реконструкцию нынешних корпусов медучреждений.

Пресс-служба мэра и правительства столицы добавила, что премии Москвы в области медицины присуждаются ежегодно начиная с 2002 года. Они вручаются за наиболее эффективные работы врачей, ученых и организаторов медицины.

Премии также получают проекты, помогающие в развитии практического здравоохранения и медицинской науки в Москве. Ежегодно шесть коллективов удостаиваются шести премий.

Размер выплаты составляет 3 миллиона рублей на каждую команду. Сумма распределяется в равных частях.

С 2002 года награду получили уже 144 проекта, авторами которых являются свыше 1,1 тысячи человек. На соискание премии в этом году попали 57 проектов. Лауреатами стали 54 специалиста.

Ранее Собянин рассказал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий ИИ. Всего за последние шесть лет специалисты протестировали около 200 ИИ-сервисов, 67 из которых уже стали неотъемлемой частью повседневной работы городских медучреждений.

