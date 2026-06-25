На БКЛ нет движения поездов от станции "Электрозаводская" до "Текстильщиков"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов приостановлено от станции "Электрозаводская" до "Текстильщиков" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом предупредил Дептранс Москвы в своем канале в МАХ.

О временном увеличении интервалов движения составов, следующих по часовой стрелке, бирюзовой ветки транспортное ведомство сообщило порядка 20 минут назад. Причиной стало нахождение человека на путях.

Аналогичное обстоятельство ранее послужило причиной увеличения ожидания электричек на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена Москвы.

Корректировки коснулись юго-восточного участка фиолетовой ветки. Штатное расписание было восстановлено спустя примерно полчаса.