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23 июня, 15:31 (обновлено 23.06.2026 16:02)

Транспорт

Интервалы движения были увеличены на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро были временно увеличены. Об этом в МАХ сообщил Дептранс Москвы.

Корректировки коснулись юго-восточного участка фиолетовой ветки. Причиной для этого послужило нахождение человека на путях.

Ранее заммэра Владимир Ефимов анонсировал появление более 30 новых станций метро в столице до 2032 года. В частности, в 2026 году для жителей откроют первый участок Рублево-Архангельской линии – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева", а в 2027-м начнет работу второй – от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской".

Кроме того, поэтапно будет вводиться в эксплуатацию Бирюлевская линия: в 2028 году закончатся работы на участке "ЗИЛ" – "Курьяново", а в 2029-м – на участке от "Курьянова" до "Бирюлева".

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