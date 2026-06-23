23 июня, 15:31 (обновлено 23.06.2026 16:02)Транспорт
Интервалы движения были увеличены на участке Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро были временно увеличены. Об этом в МАХ сообщил Дептранс Москвы.
Корректировки коснулись юго-восточного участка фиолетовой ветки. Причиной для этого послужило нахождение человека на путях.
Ранее заммэра Владимир Ефимов анонсировал появление более 30 новых станций метро в столице до 2032 года. В частности, в 2026 году для жителей откроют первый участок Рублево-Архангельской линии – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева", а в 2027-м начнет работу второй – от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской".
Кроме того, поэтапно будет вводиться в эксплуатацию Бирюлевская линия: в 2028 году закончатся работы на участке "ЗИЛ" – "Курьяново", а в 2029-м – на участке от "Курьянова" до "Бирюлева".