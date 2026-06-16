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16 июня, 16:02

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Заммэра Ликсутов: "Китай-город" и "Охотный Ряд" – самые популярные станции метро по ночам

Названы самые популярные в ночное время станции метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станции столичного метро "Китай-город", "Пушкинская" и "Охотный Ряд" являются лидерами по пассажиропотоку ночью. Об этом ТАСС заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что для удобства горожан метрополитен работает каждый день с 05:30 до 01:00. Самой востребованной станцией в вечерние и ночные часы является "Китай-город". В выходные дни по ночам ею пользуются более 7,5 тысячи человек, а в будние дни – 4,2 тысячи.

Кроме того, в темное время суток пассажиры чаще всего посещают "Пушкинскую" (4 тысячи человек в выходные, 2,7 тысячи – в будни), "Охотный Ряд" (3,9 и 2,6 тысячи соответственно), а также "Парк культуры" и "Белорусскую". Эти станции, уточнил вице-мэр, загружены из-за их расположения около крупных объектов массового посещения.

Каждый день метро пользуются около 8 миллионов человек. При этом с 2017 года сеть метрополитена увеличилась в 1,7 раза, в настоящее время насчитывается 306 станций, напомнил Ликсутов.

До 2032 года в столице построят еще более 30 станций метро, сообщил ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. На стадии строительства в настоящий момент находятся три линии: Троицкая, Рублево-архангельская и Бирюлевская. Вместе с тем возводятся новые станции на действующих радиусах.

Станция "Курьяново" на Бирюлевской линии метро откроется в 2028 году

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