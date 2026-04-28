28 апреля, 13:15

Происшествия

Поезд сбил насмерть молодого человека в наушниках на станции Кубинка-1 МЖД

Фото: MAX/"Западное МСУТ СК России"

Поезд сбил насмерть молодого человека в наушниках на станции Кубинка-1 МЖД, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на 62-м километре станции Кубинка-1 Смоленского направления. По данным предварительной проверки, причиной трагедии стал переход железнодорожных путей в неположенном месте. Кроме того, 20-летний молодой человек был в наушниках, из-за чего не услышал приближающийся поезд.

Следователи ведомства проводят проверку. В настоящий момент проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы, кроме того, назначены необходимые экспертизы. Помимо этого, продолжается комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В Западном МСУТ СК России напомнили, что железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности – переходить пути необходимо только в специально оборудованных местах, убедившись в наличии разрешающего сигнала светофора и отсутствии приближающегося поезда.

"Нахождение на объектах железнодорожной инфраструктуры в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, а также использование наушников категорически недопустимо", – заключили в ведомстве.

Ранее двое работников железной дороги погибли под колесами электропоезда в подмосковном округе Шатура. Инцидент произошел на 136-м километре Казанского направления Московской железной дороги, в районе станции Кривандино. По данным СК, двое железнодорожников убирали снег, когда их сбила электричка Москва – Черусти.

происшествиятранспорт

