В столичном метро пассажир засмотрелся в телефон и упал на рельсы

На Сокольнической линии московского метро пассажир, отвлекшись на экран телефона, упал на пути прямо перед прибывающим поездом. Инцидент произошел на станции "Красносельская", сообщает пресс-служба МВД России по столице.

Трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста, который успел остановить состав в нескольких метрах от мужчины. После этого на место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые помогли поднять его на платформу.

Пассажира доставили в отдел полиции, где оформили административный протокол по статье о нарушении требований транспортной безопасности. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, с мужчиной провели профилактическую беседу и напомнили о правилах поведения на платформе.

Ранее двое работников железной дороги погибли под колесами электропоезда в подмосковном округе Шатура. Инцидент произошел на 136-м километре Казанского направления Московской железной дороги, в районе станции Кривандино. По данным СК, двое железнодорожников убирали снег, когда их сбила электричка Москва – Черусти.