Уголовное дело возбудили после гибели 4 человек в районе станции Маленковская МЖД

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Уголовное дело возбудили в Москве по факту гибели 4 человек на железнодорожных путях. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следствие установило, что вечером 11 марта на 4-м километре перегона станций Москва-3 – Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги электропоезд, следовавший по маршруту Болшево – Москва-Ярославский, насмерть сбил мужчин. Предварительно установлено, что причиной трагедии стал переход железнодорожных путей в неположенном месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Сейчас проводится осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее электропоезд насмерть сбил мужчину на станции Фили МЦД-1. ЧП произошло на третьем пути. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Позже его тело извлекли спасатели.