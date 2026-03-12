"Активные граждане" выберут самую живописную оранжерею столицы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за самую живописную оранжерею Москвы. На выбор представлено 7 локаций, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Среди вариантов – площадки на ВДНХ, в парке "Зарядье" и Дарвиновском музее", – уточнила вице-мэр.

Кроме того, "активным гражданам" представлены локации в музее-заповеднике "Царицыно". Там до конца марта в одном из корпусов можно увидеть цветение махровых и бахромчатых тюльпанов, лазурных и широколистных мускарей, а также гиацинтов и проблески сибирской.

Другой претендент – оранжерея Государственного биологического музея имени Тимирязева. Она находится в старинной усадьбе коллекционера и мецената XIX века Петра Щукина. В ней собрано порядка 300 растений из тропических и субтропических лесов, околоводных пространств и субтропических пустынь.

Помимо этого, в числе вариантов – площадка в Московском зоопарке и учебная оранжерея станции юннатов. В опросе горожане также могут рассказать о своих любимых первоцветах. Выбрать предлагается из подснежников, мать-и-мачехи, нарциссов и других растений.

Ранее первые подснежники заметили в Московском зоопарке. Однако за их сбор граждане могут получить штраф и даже лишиться свободы, предупредила юрист Анна Георгиева. По ее словам, прежде чем срывать растения, нужно проверить, не занесены ли они в Красную книгу России ли конкретного региона.