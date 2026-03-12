Форма поиска по сайту

12 марта, 13:11

Технологии

В "Яндексе" заявили о невозможности удаленного взлома умных колонок

Фото: 123RF.соm/quicklyfy

Специалисты "Яндекса" не зафиксировали ни единого случая удаленного взлома умных колонок. Об этом сообщает Агентство "Москвы" со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом компания прокомментировала соответствующие слухи, которые ранее начали распространяться в СМИ. Утверждалось, что злоумышленники начали взламывать колонки для получения доступа к личной информации пользователей и последующей слежке за ними.

Однако данные устройства, как пояснили в "Яндексе", разработаны с учетом высоких стандартов кибербезопасности, предполагающих передачу всех данных между колонкой и сервером с помощью многоуровневого шифрования, а также регулярное обновление ПО.

"Доступ к управлению возможен только через подтвержденный аккаунт пользователя", – подчеркнули в пресс-службе.

В компании также отметили, что специалисты в непрерывном режиме ведут работу над улучшением защиты аккаунтов. Для этого, например, внедряются ML-алгоритмы для выявления подозрительной активности.

Более того, в рамках программы "Охота за ошибками" (Bug Bounty) независимые эксперты помогают находить потенциальные уязвимости, получая вознаграждение за найденные недочеты.

Ранее IT-эксперт Эльдар Муртазин развеял миф о возможности прослушки через беспроводные наушники, указав, что подключиться к ним нельзя. Однако он предупредил о риске утечки информации. Подобная ситуация возможна, если злоумышленник окажется рядом с человеком и воспользуется направленным микрофоном или диктофоном.

