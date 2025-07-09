В Роскачестве заявили, что запись и отправку голоса умной колонкой сложно распознать

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Умные колонки прослушивают своих хозяев, однако, по словам экспертов, беспокоиться не стоит, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Устройства постоянно находятся в режиме прослушки, когда они ждут свою активационную фразу. Но нельзя говорить о том, что они записывают полученную информацию и отсылают ее. Колонки соединяются с серверами гораздо реже, чем можно предположить. Посылают они в основном сетевые идентификаторы для подтверждения стабильности работы устройств. Но точно определить, в какой момент идет запись разговора, трудно, заявили эксперты.

Представители Центра отметили, что колонки собирают информацию пользователей для таргетированной рекламы. Профиль интересов может быть создан из разговоров, которые вели люди возле устройства. Однако, если пользователь принимает политику конфиденциальности машины, рекламодатель получает обезличенную информацию

Эксперты подтвердили, что хакеры могут взломать умную колонку и использовать ее как "жучка" в доме. Но бытовые разговоры не представляют для них большого интереса. По мнению сотрудников центра, маловероятно и то, что мошенники будут пользоваться колонками для симуляции голоса, так как им удобнее воспользоваться дипфейком или записями в интернете.

Ранее киберэксперты рассказали о том, как хакеры могут взламывать телефоны через беспроводные колонки и наушники. Они могут получить доступ к личным данным и установить на устройство вредоносное ПО. Взлом происходит через встраивание в соединение между телефоном и устройством.