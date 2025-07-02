02 июля, 08:00Технологии
Эксперты рассказали, как хакеры могут взламывать телефоны через Bluetooth-устройства
Киберэксперты признали опасными беспроводные колонки и наушники. Речь идет о 30 таких устройствах известных брендов. Через них хакеры могут перехватывать управление смартфоном и красть личные данные.
Преступная схема предполагает, что злоумышленник встраивается в соединение между телефоном и беспроводным гаджетом и получает контроль над Bluetooth. Это дает возможность развернуть вредоносное ПО на телефоне.
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