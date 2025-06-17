HR-эксперт Султанова: соискатели стали чаще проходить собеседования с помощью ИИ

Соискатели начали проходить собеседования при приеме на работу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как бороться с этим явлением, разбиралась Москва 24.

Не своим умом

В Сети появился видеоролик, где молодой человек проходит онлайн-собеседование на должность в IT-компанию, используя чат-бот ChatGPT. Кандидат прикрепил смартфон к экрану ноутбука и включал запись звука в приложении, когда наниматель задавал вопрос. Нейросеть обрабатывала речь и моментально генерировала подходящий ответ. Например, цифровой помощник подсказал, какие виды шифрования существуют и подробно расписал их специфику.

Другой мужчина поделился в Сети историей, как создал на специальном сайте собственного ИИ-клона. Он загрузил в программу данные о себе, а затем отправил на интервью с кадровиком.

Кроме того, нередко искусственный интеллект применяют для выполнения тестовых заданий или составления резюме и портфолио, поделились в соцсетях. Таким образом, некоторые смогли сгенерировать поддельные сайты и публикации в СМИ, а затем выдали их за свои.

Причем, как отметили пользователи, чтобы добиться успешных результатов, достаточно корректно и максимально подробно сформулировать запрос. В частности, они рекомендовали попросить нейросеть подстроить итоговый продукт "под ожидания работодателя" или оформить его "в соответствии с трендами рынка".

Методы борьбы

Российские компании стали чаще фиксировать попытки трудоустройства с помощью ИИ-технологий, заявила Москве 24 учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова. По ее словам, больше всего практика распространена в сферах IT, маркетинга и дизайна.

Однако работодатели, как правило, распознают недобросовестных соискателей.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант Например, иногда видно, что тестовое задание сделано слишком идеально или в стиле, не похожем на то, как общается человек. Плюс порой во время интервью начинаешь задавать уточняющие вопросы, и сразу становится понятно: сам кандидат не осознает, какую именно работу он сдал.

Также наниматели распознают использующих нейросети по шаблонным ошибкам, рассказала Москве 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"ИИ генерирует шаблонные фразы или выдумывает те или иные факты. Например, при создании резюме у соискателя могут появиться опыт или компетенции, которых никогда не было. Впоследствии это легко проверяется в том числе по рекомендациям с прошлых мест работы", – указала специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Работодатели относятся к такой тенденции отрицательно, ведь речь идет об обмане уже на начальном этапе. И даже если этих кандидатов нанимают, это ненадолго. Впоследствии они не могут соответствовать заявленным требованиям и выполнять работу качественно.

По мнению Лоиковой, в перспективе формат собеседований может измениться, чтобы сразу отсеивать злоупотребляющих нейросетями кандидатов. Эксперт предположила, что компании начнут тщательнее следить за поведением потенциальных сотрудников во время интервью и давать им более сложные и творческие задания.

Зилина Султанова, в свою очередь, допустила, что работодатели будут стараться делать отборы более "живыми". Например, проводить очные встречи и предлагать выполнить ту или иную задачу прямо на месте.

