Аналитики: чаще всего нейросети при поиске работы используют IT-специалисты и строители

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Чаще всего нейросетями при поиске работы пользуются IT-специалисты (9%) и строители (8%), пишет RT со ссылкой на исследование сервисов по подбору работы.

Согласно полученным данным, 18% опрошенных россиян использовали нейросети при поиске работы.

"6% респондентов часто обращаются к ним, 5% редко пользуются такими помощниками, а 7% пару раз встречались с ними", – отмечается в сообщении.

При этом не используют инструменты на основе ИИ для поиска работы 82% участников опроса.

По словам аналитиков, редко при трудоустройстве с ИИ работают сотрудники сферы торговли (8%) и управления персоналом (7%). Еще 39% респондентов прибегали к помощи переводчиков, а 35% опрошенных использовали инструменты для генерации текстов.

Кроме того, 16% участников исследования пользовались нейросетями в процессе проведения собеседований или интервью. Столько же опрошенных работали с ботом для расшифровки аудиозаписей.

Всего в опросе приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.

Как свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Университета "Синергия", собеседование с искусственным интеллектом ради новой работы готовы пройти почти 90% россиян. Выяснилось, что 46% граждан России позитивно относятся к применению искусственного интеллекта в процессе приема кандидатов на работу. При этом 22% респондентов смотрят на подобные нововведения отрицательно.

