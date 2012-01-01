Названы самые полезные чат-боты для москвичей

Москвичам доступны чат-боты, которые помогают решать важные вопросы в круглосуточном режиме. Например, записываться к врачу, передавать показания счетчиков или узнавать, как бизнесу получить налоговые льготы. Подробнее – в материале Москвы 24.

Транспорт и туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Главный виртуальный транспортный консультант Москвы – это чат-бот Александра. Искусственный помощник отвечает на вопросы пользователей в режиме 24/7. Написать Александре можно в приложениях, на сайтах городского транспорта или в соцсетях. Если запрос слишком сложный, программа переведет диалог на оператора.

За отдых в столице отвечают экскурсионные боты. Например, сервис "Открой#Моспром" знакомит с работой городских предприятий и помогает записаться туда на экскурсии.

О памятных датах и местах, связанных с Москвой, расскажет чат-бот "Лев-хранитель". Он назван в честь скульптурной фигуры, которая является символом Мосгорнаследия. Лев знает больше 50 интерактивных маршрутов и порядка 500 исторических адресов.

Свой виртуальный ассистент есть и у сервиса планирования путешествий по России Russpass. С помощью формы обратной связи можно получить ответы на все интересующие вопросы.

Квартирный вопрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В чат-боте "Электронного дома" есть виртуальный "консьерж", который помогает решать самые разные бытовые моменты. За вопросы по водоснабжению отвечает электронный помощник Мосводоканала. Через него можно оформить заявку на замену или поверку счетчиков, сообщить об отсутствии люка во дворе или аварийной ситуации. А за тепло и горячую воду ответственен телеграм-бот от МОЭК: здесь можно запросить график отключений, передать показания или просмотреть весь перечень услуг организации.

Если вопрос касается газа, поможет телеграм-бот Mosgaz_Feedback. Он подскажет дату проверки оборудования и напомнит о визите специалиста. Здесь же можно оценить работу сотрудника, приложив фото и видео, а также оставить контакты для прямой связи с ним и указать, в какое время удобнее его встретить.

Сервис Mosenergosbyt_bot помогает оплатить счета за свет и передать показания счетчиков. Там же можно проверить тарифы и баланс лицевого счета. А чат-бот "Россети Московский регион" расскажет об установке или замене приборов учета, позволит узнать статус рассмотрения заявки либо обращения и не только.

Жизнь в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На самые распространенные бытовые вопросы ответит чат-бот на портале mos.ru. Он же зарегистрирует обращение, если это потребуется. Через чат-бот можно, например, записаться в школу или детский сад, открыть доступ к медкарте или получить единый платежный документ. Для этого нужно нажать на синюю иконку в правом нижнем углу экрана (не отображается только на главной странице и в разделах "Мой район" и "Карта").

В чат-бот "Свободный доступ" можно написать о незаконной установке шлагбаумов, ограждений, ограничении пешеходных проходов. Похожий по тематике виртуальный помощник "Самострой.net" понадобится, если нужно сообщить о незаконных постройках.

Также в Москве работает чат-бот "Спаси сову". Через него граждане могут сообщать о незаконном коммерческом использовании редких и исчезающих животных, а также о жестоком обращении с ними.

Недвижимость

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За недвижимость в Москве отвечает чат-бот "Нежилой фонд Москвы": он расскажет, принадлежит ли тот или иной объект городу. Благодаря сервису можно также увидеть адрес, метраж, номер городского объекта в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Чтобы получить справку, нужно ввести кадастровый номер помещения или здания. Если ответа виртуального помощника будет недостаточно, он подскажет, какие ведомства смогут помочь.

Работа и бизнес

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Узнать про услуги и мероприятия Центра развития карьеры можно с помощью "Карьерного гида". В чат-бот "Поддержка промышленности Москвы" обращаются, например, за информацией о налоговых льготах, субсидиях или свободных земельных участках под строительство производств. А на вопросы об услугах для предпринимателей ответит виртуальный ассистент на портале поставщиков.

Еще один чат-бот – "Торговый сбор Москва" – предназначен для столичных продавцов. Виртуальный помощник расскажет о нормативных актах, изменениях в законах, документах по торговому сбору, а также ответит на другие вопросы.